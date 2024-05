OM : la raison qui pousse Frank McCourt à rester

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt avait succédé à la famille Louis-Dreyfus. Arrivé en grande pompe avec son « OM Champions Project », le milliardaire américain n’a jamais vu son club faire mieux qu’une deuxième place (saisons 2019-2020 et 2021-2022). Sans résultats en Ligue des Champions, les supporters se sont souvent impatientés, espérant même pour certains la vente du club et l’arrivée de nouveaux investisseurs. À la question « Qu’est-ce qui vous pousse aujourd’hui à conserver l’OM ? », Frank McCourt a la réponse.

« C’est une question qu’on ne m’avait jamais posée (rire ironique). Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l’ai acheté : j’adore le sport, l’OM est l’un des plus grands clubs en Europe, le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux Etats-Unis, adore le sport. Elle est très passionnée. Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c’est donc une joie. J’adore l’OM, j’adore cette ville. Rien ne me rend plus heureux que d’assister à un match de football ici. Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C’est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place », a-t-il expliqué dans les colonnes de La Provence ce matin. Le fameux projet saoudien attendra encore…