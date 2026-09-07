L’énorme casse-tête du Real Madrid, Arsenal rend dingue l’Angleterre

Un milieu inédit

José Mourinho va devoir résoudre un casse-tête dont il se serait sans doute bien passé face à l’Inter Milan, demain en Ligue des Champions. En effet, comme le souligne AS, c’est un véritable labyrinthe au milieu de terrain avec bon nombre d’absents. Et pour cause, Arda Güler, Eduardo Camavinga et Bernardo Silva sont tous les trois suspendus. Ajoutez à cela les blessures d’Aurélien Tchouaméni et Thiago Pitarch, et il ne reste plus beaucoup de solution au Special One, qui pourrait exceptionnellement procéder à un changement de dispositif. Ainsi le latéral Trent Alexander Arnold, mais aussi le défenseur central Dean Huijsen sont cités comme des potentiels milieux de terrain pour cette rencontre aux côtés de Federico Valverde.

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La presse anglaise adule Arsenal

« Arsenal est toujours le gardien de la galaxie » comme le placarde le Daily Star. Le choc entre les Gunners et Chelsea a tenu toutes ses promesses, mais à la fin, ce sont les hommes de Mikel Arteta qui ont le dernier mot, vainqueurs 2-1 et hauteur d’une « nouvelle œuvre d’art » comme le souligne le tabloïd anglais. Malgré l’ouverture du score rapide de Morgan Rogers dès la 2e minute, les derniers champions d’Angleterre n’ont pas paniqué et sont revenus au score par l’intermédiaire de Kai Havertz avant que Martin Odegaard n’inscrive le but décisif en début de seconde période. Et après le but du Norvégien, le Daily Mirror, y va de son jeu de mot, en indiquant « vieux gardien, nouveau style » en référence au nom de famille du milieu de terrain. Du côté du Daily Mail, on préfère mettre en avant l’échauffourée entre les deux coéquipiers en sélection Declan Rice et Morgan Rodgers, dans une fin de match électrique, suite à un croche-patte du Gunners sur l’attaquant des Blues. Mais si défaite il y a eu, tout n’est pas à jeter côté Chelsea comme le mentionne le quotidien. « Chelsea ressemble enfin à un vrai club », martèle le journal qui estime tout de même Arsenal un cran au-dessus et mieux armé.

Gordon déjà dans l’histoire

« Quelle merveille » placarde Sport, après une nouvelle manita infligée par les hommes d’Hansi Flick cette fois-ci face à Valence. la troisième en quatre journées de Liga, et cette fois-ci sans concéder de but comme face à Elche. Et après ce large succès, un homme prend la lumière, il s’agit d’Anthony Gordon. Et pour cause, comme l’indique le Daily Mail, l’Anglais est entré dans les livres d’histoire en délivrant sa 5e passe décisive de la saison après seulement quatre matches de Liga. Une performance réalisée uniquement par trois hommes avant lui et pas n’importe lesquelles. La légende du Barça Lionel Messi ainsi que les stars madrilènes Juanito et Michel. Cela place le début de saison étincelant de la nouvelle recrue blaugrana, qui semble s’être parfaitement acclimatée au championnat espagnol.