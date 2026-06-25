CdM 2026, EdF : la story forte de Kylian Mbappé avant la Norvège

C’est la première place du groupe I de cette Coupe du Monde 2026 qui est en jeu. Vendredi soir (21h heure française), la France défiera la Norvège dans un duel alléchant, et donc aussi décisif. L’occasion de voir, face à face, Erling Haaland et Kylian Mbappé, tous deux auteurs de quatre buts jusqu’ici, qui souhaitent logiquement détrôner Lionel Messi en tête du classement des buteurs de ce Mondial.

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🚨 PREPAREZ-VOUS : KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 EST DÉJÀ PRÊT POUR AFFRONTER LA NORVÈGE 🇳🇴 D’HAALAND ⚔️😤



Il est en mission.



(4 buts en 2 matchs) pic.twitter.com/0hUnpwDBuH — BeFootball (@_BeFootball) June 25, 2026

Sur son compte Instagram, le Bondynois a d’ailleurs publié une story sans équivoque. « Demain, c’est reparti », a expliqué l’attaquant tricolore, qui voudra logiquement faire très mal aux Norvégiens.