ASSE : premier contrat pro pour Lucas Gourna-Douath

L'AS Saint-Etienne prépare l'avenir. Comme d'autres clubs français, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ont profité des dernières semaines pour blinder les jeunes talents du centre de formation. C'est le cas de Lucas Gourna-Douath (16 ans), milieu de terrain déjà sélectionné en équipe de France dans les catégories U16 et U17. Ce vendredi, le joueur arrivé en 2018 chez les Verts a signé son premier contrat professionnel. Une excellente nouvelle pour les Stéphanois !

«Pensionnaire du centre de formation depuis 2018, Lucas Gourna-Douath a paraphé, ce vendredi, son premier contrat professionnel en faveur de l’AS Saint-Étienne. Le milieu de terrain, seulement âgé de 16 ans, s'est en effet engagé jusqu’en 2023», a annoncé le club. De son côté, le joueur n'a pas caché sa joie. «C'est une immense fierté de signer mon premier contrat professionnel au sein d'un club aussi prestigieux. Je suis un enfant issu de la formation stéphanoise et j’aspire à devenir un homme sur qui l'ASSE peut et pourra compter ! Le stade Geoffroy-Guichard et ses supporters donnent envie de tout arracher pour ce club. Voir des joueurs comme Loïc Perrin, formés au club, réussir sous nos belles couleurs me motive énormément. Je veux suivre ce genre d’exemple ! J'ai bien conscience de l’opportunité qui se présente à moi et je remercie les présidents, tous mes formateurs, toutes les personnes qui ont contribué à mon évolution au club et les supporters pour leurs messages d’encouragements. Je ne suis pas à l’heure du bilan , une carrière c’est très court alors place au travail. Le plus dur reste à venir, toujours rester concentré».