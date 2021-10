Serie A : la Juventus piégée par Sassuolo, l'Atalanta se reprend bien face à la Sampdoria

Fin du premier triplex de la 10e journée de Serie A, qui avait débuté sur les pelouses de Turin, Gênes de l'Udine. La Juventus Turin s'est incliné à l'Allianz Arena face à Sassuolo (1-2). Les hommes de Massimiliano Allegri se sont faits surprendre juste avant la pause grâce au bon service du Français Grégoire Defrel pour le jeune Davide Frattesi pour son premier but en Serie A (1-0, 44e). Il faut attendre le dernier quart d'heure pour voir l'Américain Weston McKennie remettre les deux équipes à égalité d'une tête au second poteau sur le coup-franc de Paulo Dybala (1-1, 76e), mais Maxime Lopez ne trompe Mattia Perin d'un piqué pour permettre aux Neroverdi d'enregistrer leur deuxième victoire consécutive en championnat.

Dans les deux autres rencontres, l'Atalanta Bergame est repartie de la pelouse de la Sampdoria avec les trois points d'une belle victoire (1-3). Malgré l'ouverture du score de Francesco Caputo (1-0, 10e), la DEA peut remercier le but contre-son-camp d'Kristoffer Askildsen (1-1, 17e) et ses deux attaquants Duvan Zapata (2-1, 21e) et Josip Ilicic (3-1, 90e+5). Enfin, l'Udinese et l'Hellas Vérone se quittent bons amis et se partagent les points (1-1). Isaac Success a ouvert le score très tôt dans le match (1-0, 3e), avant que le Tchèque Antonin Barak ne sauve les siens sur pénalty (1-1, 83e).

