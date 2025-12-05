Ligue 1 : Monaco retombe dans ses travers à Brest malgré sa supériorité numérique

Ce n’est pas contre les Brestois ni les Monégasques, mais l’attention collective portait davantage sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, plutôt que sur leur duel du soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Il n’empêche que cette rencontre aura été intéressante à plusieurs titres : parce que Brest a confirmé sa superbe dynamique du moment en s’imposant 1-0, que Monaco a confirmé son irrégularité handicapante après avoir battu le PSG, et parce que Paul Pogba a joué pour la première fois de la saison plus de vingt minutes.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lens 31 14 +12 10 1 3 24 12 2 PSG 30 14 +15 9 3 2 27 12 3 Marseille 29 15 +20 9 2 4 35 15 4 Lille 29 15 +12 9 2 4 29 17 5 Rennes 24 14 +6 6 6 2 24 18 6 Lyon 24 14 +6 7 3 4 21 15 7 Monaco 23 15 0 7 2 6 26 26 8 Strasbourg 22 14 +6 7 1 6 25 19 9 Brest 19 15 -4 5 4 6 20 24 10 Toulouse 17 14 +1 4 5 5 20 19 11 Nice 17 14 -7 5 2 7 19 26 12 Angers 16 14 -5 4 4 6 12 17 13 Paris FC 15 14 -5 4 3 7 21 26 14 Le Havre 14 14 -8 3 5 6 13 21 15 Lorient 14 14 -10 3 5 6 18 28 16 Nantes 11 14 -10 2 5 7 12 22 17 Metz 11 14 -17 3 2 9 14 31 18 Auxerre 9 14 -12 2 3 9 8 20 Voir le classement complet

Une décision forte de Sébastien Pocognoli, sans doute agacé par les manques affichés par son équipe lors d’une première période qui aurait pu se conclure sur un score bien plus large en faveur des Finistériens. Labeau-Lascary avait allumé la première mèche à 25 mètres, avant d’être mis en échec par un Hradecky très bien sorti pour lui réduire l’angle (20e). Lala n’était pas loin de nous offrir un but gag avec l’aide du vent breton (27e), mais la récompense venait finalement de la tête de Kamory Doumbia (28e). Ajorque gagnait son duel suite à une longue touche, et le Malien rodait pour placer un coup de casque.

Pogba a joué plus de 20 minutes

Les Monégasques se signalaient plus par leur maladresse dans le dernier tiers, que par les exploits de Biereth ou de Minamino. Le premier a rappelé, s’il en était vraiment besoin, que son cousin avait pris les commandes de son corps depuis le début de saison. Il caviardait une action en or quand, seul, dans la surface, il envoyait le ballon au-dessus du but. En face, Guindo fracassait la barre de Hradecky au retour des vestiaires sur coup-franc (54e), mais cette belle production collective des Brestois allait finalement être entachée par l’expulsion de Ludovic Ajorque.

Ironie de l’arbitrage : le Réunionnais était expulsé (logiquement) pour un vilain tacle sur Lamine Camara, lui-même épargné d’un rouge quelques jours plus tôt pour un tampon tout aussi, voire plus dangereux, sur Chevalier. Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but de Coudert, mais Chardonnet était toujours héroïque. Pogba nous rappelait la qualité de son pied sur quelques renversements, mais ses attaquants, à l’image du jeune Paris Brunner, peinaient à faire la différence face à des Brestois pleins de caractère et de courage. Cette troisième victoire de suite sera peut-être fondatrice pour les hommes d’Eric Roy, désormais 9es du championnat. En face, cette contre-performance de l’ASM ne rassure pas vraiment. Monaco est 7e.