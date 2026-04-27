Sénégal : la fédération déménage chez… Sadio Mané
@Maxppp
La Fédération sénégalaise de football (FSF) va quitter son siège actuel pour s’installer dans le quartier huppé de la Cité Keur Gorgui à Dakar. Le futur siège sera une tour moderne de 12 étages appartenant à Sadio Mané, star de la sélection nationale et meilleur buteur de son histoire.
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Contrairement aux rumeurs d’un hébergement gratuit, le loyer annuel devrait s’élever à environ 360 millions de FCFA (près de 550 000 €). Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’investissement immobilier de Sadio Mané, déjà propriétaire de plusieurs biens, dont un hôtel en France.
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