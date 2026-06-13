Yaya Touré nouveau coach du Slovan Bratislava

Nouvelle étape dans la reconversion de Yaya Touré. L’ancienne légende de Manchester City et du FC Barcelone a été nommée entraîneur principal du Slovan Bratislava. Les dirigeants du club slovaque ont trouvé un accord avec l’Ivoirien de 43 ans autour d’un contrat de trois saisons où il disputera sa première expérience en tant qu’entraîneur principal.

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Yaya Touré is the new head coach of Slovan Bratislava. The club’s management has agreed to a three-year contract with the 43-year-old former star player. https://t.co/TI70pNnPQu@YayaToure #WelcometoSlovan pic.twitter.com/lhDzTyzydd — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) June 13, 2026

Après un passage à l’académie de Tottenham, puis un rôle d’adjoint auprès de Roberto Mancini avec la sélection d’Arabie saoudite, il s’apprête à relever son premier grand défi à la tête d’une équipe professionnelle. Il dirigera le club le plus titré de Slovaquie. «Je suis très heureux et impatient. J’ai hâte de commencer à travailler avec vous dès lundi. J’apprécie que cette opportunité se présente dans un club de premier plan, que j’ai récemment vu disputer un match de Ligue des champions contre Manchester City», a déclaré Yaya Touré, le nouvel entraîneur du Slovan.