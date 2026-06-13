Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel Fortuna Liga

Yaya Touré nouveau coach du Slovan Bratislava

Par Samuel Zemour
1 min.
yaya touré @Maxppp

Nouvelle étape dans la reconversion de Yaya Touré. L’ancienne légende de Manchester City et du FC Barcelone a été nommée entraîneur principal du Slovan Bratislava. Les dirigeants du club slovaque ont trouvé un accord avec l’Ivoirien de 43 ans autour d’un contrat de trois saisons où il disputera sa première expérience en tant qu’entraîneur principal.

La suite après cette publicité

Après un passage à l’académie de Tottenham, puis un rôle d’adjoint auprès de Roberto Mancini avec la sélection d’Arabie saoudite, il s’apprête à relever son premier grand défi à la tête d’une équipe professionnelle. Il dirigera le club le plus titré de Slovaquie. «Je suis très heureux et impatient. J’ai hâte de commencer à travailler avec vous dès lundi. J’apprécie que cette opportunité se présente dans un club de premier plan, que j’ai récemment vu disputer un match de Ligue des champions contre Manchester City», a déclaré Yaya Touré, le nouvel entraîneur du Slovan.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Fortuna Liga
Slovan
Yaya Touré

En savoir plus sur

Fortuna Liga Fortuna Liga (Slovaquie)
Slovan Logo Slovan Bratislava
Yaya Touré Yaya Touré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier