Equipe de France, Manchester United : Paul Pogba sort du silence sur ses difficultés

La suite après cette publicité

« Il n'est pas au mieux de sa forme bien évidemment. Je le savais avant la Finlande. Ce match devait lui servir pour retrouver des sensations. Il devait jouer une heure. Après ce qu’il s’est passé, c’est difficile de trouver du positif ». Comme de nombreux observateurs anglais et fans de Manchester United, Didier Deschamps a reconnu les difficultés de Paul Pogba en ce moment.

Le milieu de terrain tricolore traverse effectivement une mauvaise passe. Il a même démarré les deux dernières rencontres de son équipe, face à Başakşehir puis Everton, sur le banc de touche. Ce qui fait parler en Angleterre. Mais lors des 90 minutes jouées face au Portugal du côté de Lisbonne samedi soir, La Pioche a un peu retrouvé des couleurs, sans pour autant être à son meilleur niveau. Restant le milieu le moins en vue du trio de l'entrejeu qu'il composait aux côtés de Rabiot et de Kanté. Des difficultés avouées par le joueur dans un entretien accordé à RTL ce dimanche après-midi.

Une bouffée d'oxygène

« C’est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière. J’avais l’habitude de jouer et d'avoir du rythme. Là, je reprends mes sensations petit à petit, je me retrouve. Il faut faire des prestations comme ça (en parlant du Portugal, NDLR), être constant », a ainsi avoué le milieu de terrain des Red Devils. Il a ensuite expliqué que si les trêves internationales ont tendance à agacer les fans de foot, elles peuvent faire du bien à certains joueurs.

« Les venues en équipe nationale ? C’est une fenêtre qui s’ouvre. Je parle avec Antoine Griezmann et Raphaël Varane, on se rend compte que le groupe est énorme. Et quand on est sur le terrain, on prend du plaisir. Ce n’est pas qu’en club, on n’en prend pas, mais ici, ce n’est pas pareil. On rigole. C’est vraiment une famille. Et le groupe qu’on a, titulaires ou remplaçants, c’est vraiment magique. Et c’est pour ça qu’on est heureux de venir en sélection. Le coach a une confiance énorme en nous. Et on a confiance en lui aussi », a ainsi ajouté l'ancien de la Vieille Dame. Espérons, pour lui et pour Ole Gunnar Solskjær, que cette coupure lui permettra de revenir en forme à Old Trafford.