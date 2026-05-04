La presse s’enflamme après le titre de l’Inter Milan, le dilemme Fabian Ruiz face au Bayern

L’Inter Milan sacrée !

De l’autre côté des Alpes, il n’y en a que pour l’Inter Milan, vainqueur du 21e Scudetto de son histoire après son succès 2-0 à domicile face à Parme. "21e Scudetto de gloire" placarde La Gazzetta dello Sport tandis que de son côté le Corriere met en avant le triplé italien en combinant le titre des Intéristes au succès de Kimi Antonelli au Grand Prix de Miami en Formule 1 et celui de Jannik Sinner au Master 1000 de Madrid. Et forcément au lendemain de ce titre, la presse italienne n’a d’yeux que pour les hommes de Christian Chivu. Et au-delà de la presse transalpine, c’est la presse européenne qui salue ce retour en grâce de l’Inter après le titre glané par Naples la saison passée. "Soirée sacrée" pour l’Équipe qui met en avant Marcus Thuram, buteur hier et vainqueur de son deuxième titre de Serie A avec les Nerazzuri alors que du côté de l’Espagne, AS note le retour de l’Inter sur le trône de la Serie A. Un championnat maîtrisé de bout en bout par les hommes de Chivu, déjà sacrés à trois journées de la fin.

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Fabian Ruiz dans le 11, le dilemme de Luis Enrique

Vainqueurs 5-4 de la première bataille face au Bayern, les Parisiens tenteront de se qualifier pour une deuxième finale de rang mercredi prochain. Mais avec la blessure d’Achraf Hakimi, les Parisiens vont devoir s’adapter et Warren Zaïre-Emery devrait suppléer le Marocain. Si l’international français a déjà rendu de très bonnes copies à ce poste, il est un élément précieux qui est retiré du milieu. Il se pose alors un dilemme et celui-ci se nomme Fabian Ruiz. De retour de blessure depuis quelques matches et titulaire ce week-end face à Lorient, l’Espagnol devrait débuter en Allemagne, mais à quel niveau ? Dépassé par l’intensité au match aller, l’ancien de Naples pourrait subir pareil sort au retour et cela semble normal à en croire Roro, le préparateur physique de Rayan Cherki notamment, qui indique qu’il faut 4 à 8 semaines pour retrouver le rythme après trois mois de blessure. Reste désormais à savoir si Ruiz sera aligné et s’il sera capable de rayonner au milieu comme ce fut le cas la saison dernière au même stade de la compétition.

Tottenham et De Zerbi sortent de la zone rouge

Tottenham s’est donné de l’air en sortant de la zone de relégation au meilleur des moments. Vainqueurs 2-1 sur la pelouse d’Aston Villa, les hommes de Roberto De Zerbi retrouvent le sourire et ont désormais leur destin entre leurs mains à trois journées de la fin. Un succès de prestige pour les Spurs qui ont gagné deux matches de suite après leur victoire sur la pelouse des Wolves la semaine dernière, de quoi croire de nouveau au maintien en Premier League. Et si l’arrivée de Roberto De Zerbi portait ses fruits ?