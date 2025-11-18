Menu Rechercher
EdF : la FFF a choisi quand elle va annoncer Zinedine Zidane

« Bientôt, j’espère ! » Récemment interrogé sur son retour sur un banc de touche, quatre ans après avoir quitté celui du Real Madrid, Zinedine Zidane avait confirmé que son come-back n’allait pas tarder. Sans surprise, même si certains en Espagne imaginent un énième retour au Real Madrid, c’est bien l’équipe de France qui attend le double Z.

Et selon Le Parisien, si certains paramètres, comme la gestion des contrats équipementiers des deux parties, restent à définir, le moment privilégié pour annoncer l’arrivée de Zidane sur le trône des Bleus serait après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et non avant. La FFF permettrait ainsi à Didier Deschamps de finir son dernier tournoi avec les Tricolores sereinement.

