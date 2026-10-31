Le Havre, nouvel exemple des terribles dérives du modèle de multipropriété !

Le Havre devait incarner une nouvelle étape de son développement. À l’été 2025, après dix années sous la direction de Vincent Volpe, le club doyen passait sous le contrôle de Blue Crow Sports Group, un groupe américain déjà présent dans plusieurs clubs à travers le monde. Le discours était alors rassurant : apporter des moyens, moderniser les infrastructures, développer le recrutement et permettre au HAC de s’installer durablement en Ligue 1. Jeff Luhnow, depuis parti, promettait même de préserver l’équipe dirigeante en place, saluant le travail réalisé par Jean-Michel Roussier, Mathieu Bodmer et Didier Digard. Un an et quelques mois plus tard, la réalité est bien différente. Le Havre est dernier de Ligue 1 avec seulement deux points après neuf journées, et le projet sportif qui avait permis au club de retrouver une forme de stabilité semble avoir volé en éclats.

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Le contraste est saisissant lorsqu’on se souvient du travail accompli par Mathieu Bodmer. Arrivé en 2022, le directeur sportif avait participé à la remontée du club dans l’élite, puis à son maintien pendant trois saisons, avec des moyens limités. Son travail était régulièrement salué, son recrutement avait permis au HAC de rester compétitif et une véritable cohérence semblait s’être installée entre les différentes composantes du club. Mais les relations avec le nouvel actionnaire se sont détériorées. En mai 2026, après avoir assuré le maintien, Bodmer a annoncé son départ, évoquant des désaccords internes et des choses qu’il ne pouvait plus accepter. Une sortie qui ressemblait déjà à un premier signal d’alarme : le changement de propriétaire ne s’était pas accompagné d’une continuité humaine et sportive.

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Quand la multipropriété fait voler en éclats un projet sportif

La suite a confirmé cette rupture. Didier Digard, qui avait lui aussi contribué aux deux derniers maintiens du club et dont le contrat avait été prolongé en juin, vient d’être démis de ses fonctions après la lourde défaite contre le PSG (1-5). Dans le même temps, Jean-Michel Roussier serait à son tour sur le départ. Une information que nous pouvons d’ailleurs vous confirmer. En quelques mois, les trois figures qui avaient accompagné la stabilisation du HAC se retrouvent donc écartées ou sur le point de quitter le navire. Le tout alors que l’équipe occupe la dernière place du championnat. Difficile, dans ces conditions, de ne pas s’interroger sur la méthode et sur la vision portée par les nouveaux décideurs.

C’est précisément là que le modèle MCO mérite d’être questionné. Sur le papier, la multipropriété promet des synergies, des outils de recrutement mutualisés, des passerelles entre clubs et une meilleure capacité d’investissement. Mais à force de vouloir appliquer une stratégie globale, le risque est de perdre de vue ce qui fait la singularité de chaque institution : son histoire, ses hommes, sa culture et son équilibre local. Le Havre n’avait pas besoin de tout réinventer : il disposait d’une structure qui avait trouvé une forme de stabilité et d’un projet sportif identifié. Cela ne signifie pas que Blue Crow est l’unique responsable des résultats actuels, ni que toute multipropriété mène nécessairement à l’échec. Mais le cas havrais pose une question essentielle : à quoi sert de promettre de respecter l’ADN d’un club si, quelques mois plus tard, ceux qui l’incarnaient ne sont plus là ?