CdM 2026 : Yassine Bounou se confie sur les ambitions du Maroc

Dans un entretien accordé au site de la FIFA, le gardien du Maroc Yassine Bounou s’est confié sur la Coupe du Monde qui débutera dans quelques jours. Après son parcours historique en 2022, le Maroc se sait attendu mais pour le portier d’Al-Hilal, le tournoi sera bien différent de celui du Qatar. Avec un statut qui a forcément changé depuis.

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«Je crois que la qualité des joueurs est toujours là. L’état d’esprit sera au rendez-vous parce que c’est une Coupe du Monde et que pas mal de joueurs rêvent de la jouer. Pour certains, peut-être que ça va être la dernière. Pour d’autres, la première. Il faut dire la vérité : il y a des équipes qui sont plus favorites que nous. Après, nous, on est dans ce chemin de progression depuis 2022. Donc, on va essayer de continuer un petit peu sur ça. Après, on ne peut pas savoir jusqu’où on peut arriver. Mais on ressent qu’on est quand même respectés, ça doit nous donner de la confiance. Je crois qu’il y a une confiance qu’on ne ressentait pas avant, en tant que sélection africaine. En 2022, il y avait un état d’esprit qui était incroyable. Une grande envie de tous les joueurs de marquer l’histoire du football marocain, du football africain. Moi, peut-être que je suis un petit peu plus prêt mentalement, avec l’expérience. Après, mon plus grand objectif, c’est de pouvoir aborder la compétition avec beaucoup de plaisir, de la vivre à 100 %, et de ne pas avoir de regrets, surtout.»