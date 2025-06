Mondial des Clubs : Javier Mascherano défie le PSG

Après avoir réalisé une très belle phase de poule, qui lui a permis d’éliminer le FC Porto notamment, l’Inter Miami doit faire face au plus gros défi de sa jeune histoire : retrouver le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Un match difficile, mais que Javier Mascherano, coach de Miami, ne veut pas aborder dans la position du petit poucet.

«Le défi est d’être présent sur le terrain et d’affronter peut-être la meilleure équipe du monde. Nous connaissons la difficulté de ce match, mais c’est le foot. Nous avons la possibilité à tout moment de nous créer des occasions pour sortir vainqueur. Il ne faut pas penser que ce match est déjà joué. Je ne sais pas si on se battra d’égal à égal mais on se battra avec nos qualités. On affronte une équipe qui a beaucoup d’énergie mais qui a montré qu’elle n’est pas parfaite. D’ailleurs aucune équipe ne l’est. Si on a la possibilité de la bousculer, nous le ferons», a déclaré l’ancien défenseur du Barça.

