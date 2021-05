Inter : Gianfranco Zola encense Antonio Conte

Ce week-end, l’Inter a officiellement été sacrée championne d’Italie après sa victoire face à Crotone et le match nul entre Sassuolo et l’Atalanta, son dauphin. Un 19ème sacre pour les Nerazzurri qui brisent la longue série de titre de la Juventus qui durait depuis 9 ans déjà. Un succès important et symbolique que souligne Gianfranco Zola à travers un entretien réalisé par la Gazzetta dello Sport.

«Il suffit de voir mes interviews du passé pour vérifier l'estime dans laquelle je tiens Antonio. C'est un entraîneur qui appartient au groupe des managers capables de changer les équipes. J'utilise cette définition : il est un transformateur. On peut aimer son jeu ou pas, mais il est extraordinaire. C'est sa consécration. Il a réaffirmé son statut d'entraîneur gagnant. Maintenant, il y aura de nouvelles étapes pour lui. Je pense qu'il a l'ambition de gagner la Ligue des Champions», explique t-il. L’intéressé appréciera.