Brésil : Carlo Ancelotti a un arrangement spécial avec le FC Barcelone

La trêve internationale est lancée et le FC Barcelone entend éviter une mauvaise surprise avec Raphinha. Régulièrement confronté à des problèmes physiques ces derniers mois, l’ailier brésilien fait l’objet d’une attention particulière de la part du club catalan. Cette fois, les Blaugranas ont décidé d’anticiper les choses afin de protéger leur joueur durant son passage en sélection. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça et la fédération brésilienne sont en contact étroit pour organiser à l’avance son temps de jeu pendant cette période internationale. L’objectif est limpide, permettre à l’ancien joueur de Leeds de retrouver la Catalogne en pleine possession de ses moyens physiques.

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Cette gestion concertée doit permettre d’éviter toute prise de risque inutile avec Raphinha, alors que le Barça compte énormément sur son numéro 11 pour la suite de la saison. Contrairement à certaines précédentes trêves, son utilisation avec la Seleção doit donc être encadrée en amont, avec une volonté commune de préserver son état physique. Reste désormais à voir quelle place Carlo Ancelotti réservera à l’ailier dans ses prochains rendez-vous internationaux. À Barcelone, le souhait est en tout cas clair, récupérer un Raphinha à 100 % après son passage avec le Brésil.