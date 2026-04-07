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Un ramasseur de balles de la Bosnie a fait vivre un cauchemar à l’Italie

Par Tom Courel
1 min.
Edin Džeko avec la Bosnie @Maxppp

L’histoire n’a peut-être ni queue ni tête, mais elle fait le bonheur de tout un pays. Alors que l’Italie continue de sortir les mouchoirs et ne verra donc pas la Coupe du Monde 2026, les Bosniens savourent leur exploit monumental. Mardi dernier, à Zenica, les coéquipiers d’Edin Dzeko ont renversé les quadruples champions du monde lors d’un barrage d’anthologie (victoire lors des tirs au but). Mais, parmi les héros, un personnage improbable a volé la vedette : Afan Cizmic, un jeune homme de 14 ans. Présent dans le stade de Bilino Polje, celui-ci est entré dans l’histoire… et sans être titulaire. En effet, le ramasseur de balles — joueur du NK Čelik — a réussi à subtiliser l’antisèche de Gianluigi Donnarumma au moment le plus décisif de la partie.

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Tout s’est joué dans la confusion d’une altercation entre Donnarumma et le gardien bosnien Nikola Vasilj. « Donnarumma a tenté de déchirer la feuille sur laquelle j’avais noté des informations sur les tireurs de penalty italiens » a expliqué le rempart vainqueur. Tandis que les joueurs avaient prévu une photocopie de secours, Afan, rusé comme un renard, a profité de l’occasion pour récupérer le précieux document et le dissimuler. « J’ai vu le morceau de papier et j’ai tout de suite compris ce que c’était. Je l’ai attrapée et je l’ai cachée » a indiqué l’adolescent à Face TV. Le portier italien, attristé après la défaite de la Squadra Azzurra, cherchait son antisèche… en vain. Depuis, Afan est devenu une petite star nationale, son “butin” est fièrement exposé chez lui, avec la promesse de le mettre aux enchères pour une œuvre caritative.

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