Yassir Zabiri veut rejoindre Rennes !

La fin de mercato risque d’être très animée sur le marché français et notamment du côté de Rennes. Comme nous vous le révélions, le club breton, avec la grosse vente de Kader Meïté à Al-Hilal, est à la recherche d’un nouvel attaquant assez jeune. Et le club a fait du jeune marocain Yassir Zabiri sa priorité. Le profil de la révélation de la dernière Coupe du monde U20 a tapé dans l’œil de la direction.

Selon nos informations, ces dernières heures, Rennes a transformé cet intérêt en quelque chose de plus concret. Le joueur et Famalicao disposent bien d’une offre de la part de Rennes. Dans ce dossier, Famalicao réclame environ 17 millions d’euros. Du côté du joueur, qui a été approché par des clubs saoudiens et qataris, la priorité est d’évoluer en Europe. Et il a déjà donné sa priorité à un transfert vers Rennes. Il a même échangé avec son compatriote rennais Abdelhamid Ait Boudlal à ce sujet.