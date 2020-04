Real Madrid : Dani Ceballos y voit plus clair sur son avenir

« Je n’y pense pas, je suis concentré sur Arsenal. Si je fais bien les choses, j’aurai l’occasion de revenir à Madrid. » Prêté par le Real Madrid à Arsenal cette saison, Dani Ceballos expliquait en février dernier qu'il était focalisé sur les Gunners et non sur son avenir. Arrivé en Angleterre l'été dernier, le milieu de terrain espagnol a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues cette saison pour un but et deux passes décisives. Mais l'aventure s'étant compliquée depuis la nomination de Mikel Arteta sur le banc, le joueur de 23 ans risque de ne pas rester à Londres lors du prochain mercato estival.

Interrogé par DAZN España en cette période de confinement, le joueur prêté par la Casa Blanca a donc fait une petite révélation sur son avenir. Et ce dernier se voit tout simplement chez les Merengues, avec lesquels il est sous contrat jusqu'en juin 2023. J'ai parlé avec Zidane récemment et il m'a dit qu'il me suivait en Premier League. Je pense que mon avenir est maintenant au Real Madrid, a tout simplement déclaré l'international espagnol (9 sélections, 1 but) dans des propos relayés par Mundo Deportivo. On risque donc de voir Dani Ceballos avec le maillot du Real Madrid la saison prochaine.