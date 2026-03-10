Real Madrid : Rodrygo sort du silence après sa grave blessure

La semaine dernière, la carrière de Rodrygo a connu son plus grand crève-cœur. Luttant contre de nombreuses blessures, le Brésilien a finalement été gravement touché lors de son entrée en jeu face à Getafe. Après la rencontre, plusieurs médias ont alerté sur une grave blessure pour le joueur de 25 ans avant que le Real Madrid ne confirme une absence de 10 mois pour de graves dégâts aux ligaments croisés et au ménisque.

Privé de Coupe du monde avec le Brésil et absent des terrains jusqu’en 2027, le Brésilien est sorti du silence ce mardi sur Instagram après avoir été opéré avec succès : «Dieu merci ça s’est bien passé en chirurgie ! Une nouvelle histoire commence aujourd’hui. Un nouveau Rodrygo est né… Je suis prêt à traverser tout ce processus et à vivre les bénédictions de Dieu dans ma vie. Très reconnaissant pour chaque message d’amour.»