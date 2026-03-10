Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Real Madrid : Rodrygo sort du silence après sa grave blessure

Par Chemssdine Belgacem
3 min.
Rodrygo @Maxppp

La semaine dernière, la carrière de Rodrygo a connu son plus grand crève-cœur. Luttant contre de nombreuses blessures, le Brésilien a finalement été gravement touché lors de son entrée en jeu face à Getafe. Après la rencontre, plusieurs médias ont alerté sur une grave blessure pour le joueur de 25 ans avant que le Real Madrid ne confirme une absence de 10 mois pour de graves dégâts aux ligaments croisés et au ménisque.

La suite après cette publicité

Privé de Coupe du monde avec le Brésil et absent des terrains jusqu’en 2027, le Brésilien est sorti du silence ce mardi sur Instagram après avoir été opéré avec succès : «Dieu merci ça s’est bien passé en chirurgie ! Une nouvelle histoire commence aujourd’hui. Un nouveau Rodrygo est né… Je suis prêt à traverser tout ce processus et à vivre les bénédictions de Dieu dans ma vie. Très reconnaissant pour chaque message d’amour.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Rodrygo

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Rodrygo Rodrygo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier