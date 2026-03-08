Une violente bagarre entre supporters interrompt un match de Liga

Ce dimanche, Getafe recevait le Betis pour une rencontre importante dans la course aux places européennes. Finalement, c’est le club de Madrid qui a causé du tort aux Andalous en s’imposant à domicile grâce notamment à un but de Martin Satriano (2-0). Malgré cette victoire satisfaisante pour les Madrilènes, le match a été marqué par un événement qui n’est pas très agréable à voir. En effet, le match a été interrompu au Coliseum de Madrid pendant cinq minutes alors que des affrontements ont éclaté entre supporters.

Alors que Luis Milla allait tirer un corner, les fans de Getafe se sont rendus derrière le corner pour en découdre avec les supporters du Betis. La situation a finalement été réglée par l’intervention des stadiers qui ont calmé les tensions. Sur les réseaux sociaux, La Liga a réagi et a diffusé un message contre les violences dans les stades : «tolérance zéro pour tout acte de haine, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de nos stades. Nous condamnons fermement les événements survenus lors du match Getafe-Betis . Nous coopérerons pleinement avec l’enquête afin d’identifier les responsables de ces actes intolérables. Nous continuerons à travailler aux côtés des clubs, des autorités et des partenaires sociaux pour lutter contre la violence et la haine dans la société.»