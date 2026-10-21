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Ligue des Champions

PSG : le message fort de Luis Enrique après la victoire face au Barça

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en s’imposant face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions. Une victoire de prestige qui confirme les ambitions du club de la capitale sur la scène européenne. Mais pour Luis Enrique, pas question de s’enflammer après ce succès. Interrogé sur la prestation de ses joueurs, le technicien espagnol a surtout tenu à mettre en avant la fidélité de son équipe à ses principes de jeu. « J’ai vu le PSG comme d’habitude, avec notre style agressif. On est convaincus de la manière dont on joue », a-t-il expliqué, avant de souligner la difficulté de mettre sous pression des joueurs aussi techniques que Pedri, Dani Olmo ou Raphinha. « Ce type de match montre quel type d’équipe nous sommes », a-t-il ajouté, satisfait de l’identité affichée par ses hommes dans ce grand rendez-vous.

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Mais alors que cette victoire pourrait renforcer le statut de favori du PSG dans la compétition, Luis Enrique a tenu à calmer immédiatement les ardeurs. « Favori ? Je m’en fiche parce que je ne vois pas le PSG comme favori », a-t-il lancé. Pour l’entraîneur parisien, les véritables échéances sont encore loin et il serait prématuré de tirer des conclusions après cette rencontre. « Ce match n’est pas décisif, le mois décisif sera en avril. Ce sera le mois le plus important, avec les matches à élimination directe », a-t-il insisté. D’ici là, l’objectif reste de poursuivre sur cette dynamique sans perdre de vue les fondamentaux. « En attendant, on doit gagner chaque match. Le reste, ce n’est pas important. La mentalité et l’attitude sont notre ADN. »

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