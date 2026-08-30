Lukas Hradecky savoure le début de saison de Monaco et de Paris Brunner

Leader de Ligue 1 après des victoires contre Le Havre (1-0) et l’Olympique de Marseille (2-0), l’AS Monaco a réalisé un début de saison canon. Auteur d’un doublé contre les Phocéens, Paris Brunner est la belle surprise du début de saison. Le gardien Lukas Hradecky a distribué les bons points au micro de Ligue 1+.

La suite après cette publicité

«Oui pour être honnête quand tout le monde travaille pour l’équipe, on est capable de faire des grandes choses. On a tous défendu ensemble et attaqué ensemble. Paris a mis deux buts, dont un somptueux», a-t-il déclaré.