Mercato : Leeds et Marcelo Bielsa veulent s'offrir Saïd Benrahma

Battu par Fulham lors de la finale des play-offs de Championship (1-2 en prolongation), Brentford est passé tout près de la montée en Premier League. Une défaite difficile à avaler pour les Bees, d'autant plus que certains joueurs pourraient être tentés par un nouveau défi afin de ne pas jouer une nouvelle saison en deuxième division. Et un joueur est particulièrement suivi par de nombreux clubs : Saïd Benrahma. Pour sa deuxième saison avec Brentford (il était arrivé en 2018 en provenance de l'OGC Nice), l'international algérien (3 sélections) a été très performant puisqu'il a marqué 17 buts et délivré 10 passes décisives en 46 apparitions.

Suffisant pour attirer le regard de Chelsea, West Ham ou encore Aston Villa. Mais un autre club semble être entré dans la danse. D'après les informations du Daily Mirror, Leeds United, champion de D2 et promu en Premier League, aimerait s'attacher les services de l'ailier de 24 ans, encore sous contrat jusqu'en juin 2022. Mais pour le laisser filer, les Bees attendraient au moins 25 millions de livres, soit environ 28M€. Le principal concerné, lui, a récemment été clair : « j’espère jouer en Premier League la saison prochaine si Dieu le veut. » Reste désormais à savoir quand est-ce qu'il partira et où.