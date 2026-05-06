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Ligue des Champions

PSG : Khvicha Kvaratskhelia bat un record historique en Ligue des Champions

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG. @Maxppp

En étant passeur décisif pour Ousmane Dembélé ce mercredi soir face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia s’est offert une marque historique. L’attaquant géorgien est devenu le premier joueur de l’histoire à être décisif lors de 7 matchs de suite en phase finale de Ligue des Champions.

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Buteur face à Monaco en barrages retour, il avait ensuite écoeuré Chelsea en marquant lors des deux confrontations, et en étant même passeur décisif au match aller. Liverpool en avait aussi fait les frais (un but à l’aller, une passe décisive au retour), comme le Bayern Munich désormais. Kvaratskhelia avait marqué un doublé lors de la demi-finale aller au Parc des Princes la semaine dernière, et l’ouverture du score de Paris ce soir porte donc encore son sceau.

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