Mercato OM : Bruno Genesio a une dernière crainte

Le mercato est enfin terminé en France. Un soulagement pour Bruno Genesio qui a perdu pas moins de onze joueurs (Mason Greenwood, Facundo Medina, Quinten Timber, Geronimo Rulli, Hamed Traoré, Pierre-Emile Aubameyang, Leonardo Balerdi, Bilal Nadir, Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard). Cependant, l’entraîneur phocéen sera rassuré à 100% uniquement quand tous les pays ne pourront plus recruter.

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En effet, le mercato est encore ouvert en Arabie saoudite, en Turquie et au Portugal. « Sur le mercato, je suis toujours prudent parce que dans le football, tout est possible, dans un sens comme dans l’autre. A priori, l’effectif d’aujourd’hui sera celui qui va faire l’année. Après, il y aura un nouveau mercato donc on aura encore mal à la tête », a-t-il déclaré en conférence de presse.