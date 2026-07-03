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Coupe du Monde 2026 : Angleterre-Mexique pourrait être avancé

Par Josué Cassé
1 min.
Harry Kane sous les couleurs de l'Angleterre. @Maxppp
Mexique Angleterre
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C’est actuellement l’angoisse de tous les amoureux du ballon rond. Alors que la Coupe du Monde 2026 bat son plein, les menaces autour des conditions météorologiques pourraient fortement perturber la suite de la compétition. Dans cette optique et selon les dernières informations publiées par le Daily Mail, la FIFA pourrait modifier l’horaire du huitième de finale de Coupe du Monde entre l’Angleterre et le Mexique.

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Initialement programmé dans la nuit de dimanche à lundi (1h00 BST), le coup d’envoi pourrait finalement être avancé à 19h00 BST dimanche, en raison d’un risque important d’orages sur Mexico. Une décision est attendue dans les prochaines heures, alors que la sécurité des joueurs et des supporters reste la priorité. A noter que la rencontre entre le Brésil et la Norvège pourrait elle être décalée à 23h (au lieu de 22h, heure française). Une décision, cette fois-ci, liée aux fortes chaleurs.

Pub. le - MAJ le
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