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Ligue 1

PSG : l’enchaînement exceptionnel de Kvaratskhelia pour le 3-0

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia, buteur contre Liverpool @Maxppp
PSG 3-0 Nantes

Le Paris Saint-Germain déroule face au FC Nantes dans ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1. A la mi-temps, le club de la capitale menait 2 buts à 0 grâce à un penalty de Kvaratskhelia et un missile de Doué.

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Le Géorgien inscrit un doublé et permet au @PSG_inside de mener 3-0 face à Nantes 👀

#PSGFCN
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Au retour des vestiaires, les Rouge et Bleu ont définvitement tué le match. Arrivé lancé dans la surface nantaise, Kvaratskhelia était parfaitement servi par Dembélé avant d’enchaîner un double contact et une frappe impeccable pour tromper Lopes.

Pub. le - MAJ le
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