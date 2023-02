PSG - LOSC : la mise au point de Kylian Mbappé sur Neymar

La suite après cette publicité

Le sauveur. Encore et encore. Il n’y a plus de doutes, Kylian Mbappé est le taulier de ce PSG, et il l’a montré contre Lille. Dans les vestiaires, à l’image de sa forte mise au point en interne après la contre-performance face au Bayern, puis sur le terrain. Face au LOSC, alors que son équipe se dirigeait vers une quatrième défaite de rang, il a inscrit le but du 3-3.

Messi a ensuite marqué la réalisation de la victoire, mais l’homme de ce match est sans aucun doute le Bondynois, qui avait déjà ouvert le score en début de partie. Après la rencontre, il a encore pris la parole. « On s’en sort, le match n’était pas top. Il y a eu des erreurs, des sauts de concentration », a d’abord lancé l’attaquant devant les caméras de Prime Video.

Pas d’embrouille avec Neymar

«On a montré que, même quand le contexte n’est pas favorable, on est une équipe différente et on arrive à s’en sortir. C’est très important (le public, NDLR), ils nous ont poussé, cela donne envie de ne pas décevoir. Tout le Parc des Princes était réveillé. Mon but ? C’est la qualité (rires). J’ai déclenché l’appel quand j’ai vu que Neymar avait le ballon, j’essaie de l’amener vers l’extérieur et rentrer. J’attends juste le bon moment et je passe», a ajouté KM7.

Il a aussi tenu à démentir tout clash avec Neymar, alors que certains avaient interprété une de ses sorties précédentes comme une pique au Brésilien. « Physiquement, je ne suis pas encore à 100%, je pioche en début de seconde période, mais ma fierté a parlé, on ne voulait pas encore perdre. Les gens parlaient, mais ce n’était pas un pique pour Neymar, c’était juste un conseil pour tout le monde. C’est un joueur primordial pour nous, il faut qu’il soit là contre le Bayern Munich », a conclu Mbappé. C’est plutôt clair.