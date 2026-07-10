Coupe du Monde 2026, Angleterre : Declan Rice touché par un virus

L’Angleterre fait face à une alerte sanitaire avant son quart de finale de la Coupe du Monde contre la Norvège à Miami. Declan Rice, déjà gêné par des blessures aux ischio-jambiers et au bas du dos, a contracté un virus et a été isolé du reste du groupe pour limiter la propagation, rapporte le Daily Mail. Le milieu d’Arsenal a ainsi manqué deux jours d’entraînement consécutifs, tandis que la Fédération anglaise reste confiante quant au contrôle de l’épidémie au sein de l’équipe.

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La Norvège est également confrontée à des problèmes de santé, avec deux joueurs déjà absents pour cause de maladie. Les Three Lions devront en outre composer sans Quansah, suspendu, et Jordan Henderson, blessé au poignet après une chute, tandis que Reece James reste incertain pour le match prévu samedi à 23 heures.