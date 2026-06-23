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Gary O’Neil n’est plus l’entraîneur de Strasbourg !

Strasbourg n’a plus d’entraîneur. Le Racing vient d’annoncer le départ de Gary O’Neil vers Ipswich Town, moins de six mois après son arrivée en Alsace.

Par Samuel Zemour
2 min.
Gary O'Neil @Maxppp

L’aventure de Gary O’Neil à la tête du RC Strasbourg s’achève déjà. Arrivé en janvier dernier pour succéder à Liam Rosenior, qui avait filé du côté de Chelsea, le technicien anglais a réalisé une seconde partie de saison satisfaisante, conclue par une qualification européenne et surtout un parcours historique en Ligue Europa Conférence, stoppé seulement aux portes de la finale. Strasbourg avait aussi manqué le coche en Coupe de France en sortant en demi-finale de la compétition et en terminant à la 8e place du Championnat.

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Mais comme cela avait été annoncé, Ipswich Town s’intéressait de près au technicien de 43 ans. Le club anglais suivait son profil depuis plusieurs années et avait même tenté de l’attirer lorsqu’il travaillait encore comme consultant pour Sky Sports. Et ce mardi, Gary O’Neil a officiellement quitté le club alsacien pour rejoindre Ipswich Town. Le Racing a annoncé ce départ dans le cadre d’un accord conclu entre les deux clubs, incluant une indemnité de transfert.

Strasbourg cherche un successeur

Dans son communiqué, le Racing confirme qu’il rejoint Ipswich Town «dans le cadre d’un accord conclu entre les deux clubs, incluant une indemnité de transfert. Le Racing tient à remercier Gary O’Neil, Tim Jenkins, Neil Critchley et Ed Ames pour le travail mené avec l’ensemble du staff au cours des derniers mois, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière», est-il expliqué.

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Après seulement quelques mois en Alsace, l’Anglais s’apprête donc à relever un nouveau défi outre-Manche, où il prendra la suite de Kieran McKenna chez le promu en Premier League. De son côté, le RCSA annonce qu’il «communiquera prochainement sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur à la tête de l’équipe professionnelle».

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