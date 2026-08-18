Le Mans : Lucas Calodat est très courtisé

Auteur d’une saison de haut volée et membre clé de l’équipe du Mans qui a obtenu son ticket pour la Ligue 1, Lucas Calodat (24 ans) s’est affirmé comme l’une des véritables références à son poste en Ligue 2. Les performances du piston gauche du Mans FC ont logiquement tapé dans l’œil de nombreux recruteurs. A l’approche de la clôture du mercato estival, la direction mancelle se montre désormais ouverte à un départ. Rien d’étonnant donc à voir les prétendants se bousculer pour enrôler le joueur formé à l’AS Saint-Étienne.

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Le FC Bâle, Schalke 04, le PSV Eindhoven et Anderlecht se sont déjà renseignés sur sa situation, tandis que plusieurs écuries de Ligue 1 observent également le dossier avec attention. Avec son profil de piston gauche moderne, résolument offensif et doté d’un volume de jeu lui permettant de multiplier les efforts dans son couloir, il incarne un pari sportif à faible risque assorti d’une belle perspective de plus-value. De quoi promettre une belle bataille d’ici le 1er septembre.