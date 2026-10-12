Real Madrid : nouvelles révélations accablantes sur le craquage de Vinicius Jr

Le carton rouge de Vinicius Junior face à Villarreal continue de faire parler en Espagne. Selon la Cope, le Real Madrid devrait faire appel de l’expulsion de son attaquant, même avec peu d’espoir d’obtenir gain de cause. La décision de l’arbitre, prise à la 71e minute après que le Brésilien a tiré les cheveux de Nathan Saliba, a provoqué une vive colère sur le banc madrilène. « Ce qui s’est passé sur le banc était surréaliste », rapporte également la radio espagnole, qui souligne un climat électrique durant la fin de rencontre.

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De son côté, El Chiringuito apporte de nouveaux éléments sur les coulisses de l’incident. Vinicius aurait présenté ses excuses à ses coéquipiers dans le vestiaire, tout en leur expliquant son geste. Une démarche qui témoigne de sa volonté d’apaiser les tensions après son expulsion, alors que l’ailier brésilien pourrait manquer le Clasico face au FC Barcelone, le 25 octobre prochain, en fonction de la sanction prononcée. Le Real Madrid attend désormais de connaître les suites disciplinaires de cette affaire.

Vinicius Jr aurait poussé un employé de la Liga

Toujours selon l’émission espagnole, le comportement de Vinicius, qui s’est excusé publiquement depuis, ne se serait pas limité à son geste sur le terrain. Au moment de quitter la pelouse, l’attaquant aurait également poussé un employé de la Liga. Une révélation qui pourrait compliquer davantage son dossier disciplinaire, alors que les images et le rapport de l’arbitre sont au cœur des discussions en Espagne. Auprès du vestiaire, Vinicius a assuré ne pas avoir voulu faire mal à son adversaire en lui tirant les cheveux. Selon sa version, le geste serait intervenu dans le feu de l’action, alors qu’il cherchait à se dégager du marquage de son adversaire.

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Très énervé au moment de quitter le terrain, il a dû attendre plusieurs minutes dans le vestiaire pour prendre du recul sur la situation et présenter ses excuses à ses coéquipiers. José Mourinho, furieux après l’expulsion de son joueur, avait choisi de boycotter la conférence de presse d’après-match afin, selon Marca, d’éviter des déclarations susceptibles de lui valoir une sanction plus lourde et de manquer le Clasico. Alors que le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’AS Roma en Ligue des Champions ce mercredi, l’objectif est désormais de tourner la page et d’éviter que la colère autour de cette expulsion ne perturbe les prochaines échéances.