Real Madrid : coup de théâtre pour l’avenir d’Antonio Rüdiger

La situation d’Antonio Rüdiger au Real Madrid connaît un véritable tournant. À 33 ans, avec un contrat courant jusqu’en juin prochain et surtout de sérieux problèmes au genou, l’avenir du défenseur central semblait incertain. L’Allemand était régulièrement annoncé vers d’autres destinations, obligeant le Real Madrid à se positionner sur un nouveau défenseur de taille pour l’été prochain. Mais depuis, un traitement spécialisé a considérablement amélioré l’état physique de l’ex-joueur de Chelsea.

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Le traitement suivi à Londres, sous la supervision du docteur Mihic et avec l’accord du club, a consisté en des injections pour soulager son genou. Grâce à cela, les douleurs et l’inflammation ont disparu, et Rüdiger a pu reprendre pleinement la compétition, enchaînant les matchs et en se montrant régulier depuis plusieurs semaines, comme en témoigne son but contre le Celta de Vigo. «Je suis prêt à ériger une statue de Rüdiger dans mon jardin. Dès le premier jour, il s’est mis à la disposition du staff technique. Il m’avait dit qu’en mars, quand les choses deviendraient difficiles, il serait disponible, et le voilà. Son parcours à Londres a été une chance», avait encensé Alvaro Arbeloa lors du dernier point presse.

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Antonio Rudiger enfin guéri

Le club merengue apprécie également l’engagement du défenseur, qui a joué une grande partie de la saison précédente malgré de fortes douleurs, nécessitant plusieurs traitements à prendre avant chaque entraînement. Sa décision de faire une pause, de se soigner et de revenir à temps a été déterminante dans sa convalescence, précise AS. Aujourd’hui, Rüdiger a participé à neuf des dix derniers matchs, dont huit en tant que titulaire, démontrant qu’il avait pleinement surmonté ses problèmes physiques et qu’il est redevenu un joueur fiable pour l’équipe. De quoi clairement reconsidérer son avenir.

Toujours selon AS, Rüdiger souhaite prolonger d’au moins une saison son aventure au Real Madrid et réaliser son rêve personnel. La prolongation de son contrat apparaît désormais comme une possibilité réelle, maintenant que ses problèmes de genou sont réglés. Son excellent état de forme lui permet également d’espérer être présent pour le Mondial, même si la concurrence pourrait limiter son rôle. Le journal précise qu’une prolongation de contrat pourrait se faire naturellement en fin de saison.