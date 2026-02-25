Benfica : un supporter portugais a déposé des bananes devant une photo de Vinicius

Un nouvel épisode raciste visant Vinícius Júnior a eu lieu au Santiago Bernabéu, en marge de la rencontre entre le Real Madrid et le Benfica. Selon une vidéo révélée par le média brésilien Portal LeoDias, un supporter portugais en visite dans le musée du club madrilène aurait déposé un régime de bananes sur une image du joueur brésilien exposée dans l’enceinte, un geste à connotation raciste. Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation.

Cet incident intervient dans un contexte particulièrement tendu entre les deux clubs, après un barrage retour sous haute surveillance et plusieurs polémiques sur et en dehors du terrain. La double confrontation européenne a été marquée par des accusations d’insultes racistes à l’encontre du joueur brésilien par Gianluca Prestianni. Une forte présence policière autour du stade et des heurts impliquant des supporters lisboètes. Ce nouvel acte vient raviver les tensions autour de Vinícius Júnior, régulièrement ciblé par des comportements racistes en Espagne ces dernières saisons.