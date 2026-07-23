André Villas-Boas affiche toujours son attachement à l’OM

Une séquence relayée par le journaliste Nicolas Vilas Boas sur X fait beaucoup réagir. Dans une vidéo, André Villas-Boas, actuel président du FC Porto, est entendu en train de lancer lancer un enthousiaste « Allez l’OM ! », un clin d’œil qui n’est pas passé inaperçu auprès des supporters marseillais.

La suite après cette publicité

Villas-Boas + Vilas Boas = pic.twitter.com/GhUnz0Fsaw — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) July 22, 2026

Passé sur le banc de l’Olympique de Marseille entre 2019 et 2021, le dirigeant portugais n’a jamais caché son affection pour le club phocéen. Malgré ses nouvelles fonctions à la tête du FC Porto, cette vidéo témoigne que son attachement au club phocéen reste intact, et continue de séduire les supporters marseillais.