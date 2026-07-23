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Ligue 1

André Villas-Boas affiche toujours son attachement à l’OM

Par Sasha Nahon
1 min.
André Villas-Boas, présidents du FC Porto, tire la sonnette d'alarme sur l'état du football portugais. @Maxppp

Une séquence relayée par le journaliste Nicolas Vilas Boas sur X fait beaucoup réagir. Dans une vidéo, André Villas-Boas, actuel président du FC Porto, est entendu en train de lancer lancer un enthousiaste « Allez l’OM ! », un clin d’œil qui n’est pas passé inaperçu auprès des supporters marseillais.

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Passé sur le banc de l’Olympique de Marseille entre 2019 et 2021, le dirigeant portugais n’a jamais caché son affection pour le club phocéen. Malgré ses nouvelles fonctions à la tête du FC Porto, cette vidéo témoigne que son attachement au club phocéen reste intact, et continue de séduire les supporters marseillais.

Pub. le - MAJ le
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