Man United : cinq joueurs poussés vers la sortie

Manchester United prépare la prochaine saison. Alors que les Red Devils ne sont pas encore assurés de disputer la Ligue des champions l’an prochain, la direction mancunienne s’active en coulisses pour le mercato estival. Du point de vue des arrivées évidemment, mais également des départs. Si aucune sortie de grande envergure ne devrait avoir lieu, plusieurs joueurs moins influents au sein de l’effectif pourraient plier bagages.

Selon les informations de Manchester Evening News, cinq joueurs sont sur la sellette. Phil Jones et Axel Tuanzebe devraient faire partie des éléments libérés cet été. Deux hommes qui ont très peu joué avec United cette saison. Le milieu de terrain Ethan Galbraith, actuellement prêté à Salford (League Two, 4e division anglaise), a été informé qu’il serait aussi sur le marché à la fin de son contrat. Ondrej Mastny et Charlie Wellens sont également susceptibles de quitter le club.

