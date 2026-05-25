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Barça : Marcus Rashford fait passer un message fort sur son avenir

Par Allan Brevi
3 min.
Marcus Rashford @Maxppp

Alors que son avenir reste encore flou du côté du FC Barcelone, Marcus Rashford continue d’envoyer des signaux positifs au club catalan. Malgré les hésitations de la direction sur une éventuelle levée de son option d’achat, l’attaquant anglais conserve le soutien d’Hansi Flick, convaincu par son apport cette saison. Avec 13 buts et 10 passes décisives entre la Liga et la Ligue des Champions, l’international anglais a su se rendre très important dans la rotation offensive blaugrana.

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Après la défaite du Barça face à Valence lors de la dernière journée, Rashford a d’ailleurs publié un message qui n’est pas passé inaperçu concernant son avenir en Catalogne. « C’est toujours un plaisir. Saison 25/26 : on en veut encore plus », a écrit le joueur anglais sur ses réseaux sociaux. Une sortie qui ressemble fortement à un appel du pied pour poursuivre l’aventure au Barça, alors que les discussions autour de son futur restent toujours ouvertes.

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