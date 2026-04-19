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Premier League

Man City : la boulette catastrophique de Gianluigi Donnarumma contre Arsenal

Par Samuel Zemour
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp
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Man City 2-1 Arsenal Voir sur CANAL+

Le duel au sommet tient pour l’instant toutes ses promesses. Très attendu pour cette 33e journée, le choc entre Manchester City et Arsenal sonnait comme une finale pour le titre de Premier League. Et dès les premières minutes, le match a été fort en intensité après l’ouverture du score de Rayan Cherki au terme d’une superbe action individuelle.

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Mais seulement quelques secondes après le but des Cityzens, Arsenal a rapidement égalisé sur une immense erreur de Gianluigi Donnarumma (27 ans). Pourtant pas attaqué dans sa petite surface, le gardien italien a mis beaucoup de temps pour dégager au pied et a finalement été contré par le pied droit de Kai Havertz, qui déviait dans la cage des skyblues pour égaliser. Tout est à refaire dans ce début de match.

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