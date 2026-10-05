FC Barcelone : Iniesta est sous le charme de Lamine Yamal

Depuis le début de saison, Lamine Yamal est sur une autre planète du côté du FC Barcelone. Auteur de huit buts et six passes décisives en huit matches avec le club catalan, le prodige de 19 ans enchaîne avec l’Espagne où il compte trois buts en autant de rencontres. Un début de saison exceptionnel qui pourrait lui permettre d’obtenir le Ballon d’Or au dernier moment. Ce niveau dingue lui permet en tout cas de faire l’unanimité parmi les observateurs du football et les anciens joueurs.

La suite après cette publicité

Ce lundi, c’est Andrés Iniesta qui est sorti du bois pour encenser l’ailier. Légende du Barça, le milieu, devenu entraîneur aux Emirats arabes unis, a affirmé qu’il était fan du Barça et du numéro 10 catalan au micro de Mundo Deportivo : «évidemment, j’adore regarder le Barça et j’adore regarder l’Espagne. Comme avant, comme à l’époque où je jouais. Ce sont des équipes qui ont ce style de jeu et ce type de joueurs que j’apprécie évidemment beaucoup. Leur façon de jouer et surtout leur talent, leur complicité, leur compréhension du jeu. Après tout, on parle des meilleurs. (…) Le niveau de Lamine Yamal ? Non, ce n’est pas normal, sinon il y aurait davantage de joueurs capables d’y parvenir. Ce n’est pas normal, et ce qui est beau et important dans tout ça, c’est son ambition, son aisance, et le fait que, quand on y réfléchit, ce qui l’attend à cet âge-là est magnifique.»