EdF : N'Golo Kanté évoque le Ballon d'Or

De passage avant son coéquipier à Chelsea Olivier Giroud (34 ans) par la traditionnelle case conférence de presse organisée en visioconférence ce dimanche, N'Golo Kanté (30 ans) était très attendu sur un sujet : le Ballon d'Or. Le milieu de terrain des Blues et des Bleus est en effet cité parmi les potentiels vainqueurs de l'édition 2021 au regard de ses performances remarquables, notamment en Ligue des Champions cette saison. Didier Deschamps a même estimé il y a peu que l'ancien joueur de Caen ou encore de Leicester mériterait de remporter le Ballon d'Or. N'Golo Kanté, sans grande surprise, a lui souhaité prendre du recul à ce propos.

«Je le vis avec pas mal de distance. On avait une belle fin de saison à jouer avec Chelsea. Je ne fais pas très attention à ce qui se dit et je me concentre sur les objectifs du club et de la sélection», a-t-il dans un premier temps lancé, avant de poursuivre un peu plus tard. «On est arrivé au milieu de l'année. C'est un peu précoce d'en parler maintenant. Ce n'est pas utile de dire que je le mérite aujourd'hui car il reste encore pas mal de temps et de matchs à jouer. 10 premiers il y a quelques années. Le gagner, c'est une autre histoire. Belle récompense individuelle pour les joueurs ; Je le vois comme le résultat d'une saison pour les joueurs ; Ce n'est pas forcément un objectif ou quelque chose sur lequel je travaille. »