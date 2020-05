PSG : Adil Aouchiche a visité les installations de Saint-Etienne !

Alors que son bail prend fin à la fin du mois de juin avec le Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche n'a toujours pas signé le moindre contrat professionnel avec son club formateur. Pourtant, les discussions entre Leonardo et l'entourage de l'international U17 tricolore n'ont jamais vraiment cessé ces dernières semaines. Pas suffisant pour convaincre le milieu offensif parisien de s'engager dans la durée avec la formation de Thomas Tuchel.

Plusieurs clubs tentent de rafler la mise dont l'AS Saint-Etienne. Claude Puel tient en grande estime Adil Aouchiche et rêve d'en faire l'un de ses leaders d'attaque l'an prochain. Selon Goal, relayé notamment par France Bleu, le joueur et deux de ses représentants étaient présents à l'Etrat pour visiter les installations du club. Pas une bonne nouvelle pour le PSG qui pourrait voir filer l'un de ses plus grands espoirs pour 0 € dans les prochains jours.