À 16 ans, JJ Gabriel a officiellement quitté Manchester United. Libre de s’engager où il le souhaite, le jeune milieu offensif anglais devrait rejoindre l’équipe réserve du Real Madrid. Mais avant de signer avec sa nouvelle équipe, JJ Gabriel a publié une vidéo en guise de message d’adieu aux Red Devils, une attention qui a énormément surpris en Espagne.

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« Je dis cela en craignant que ce garçon ne devienne le meilleur joueur de tous les temps, mais c’est tout simplement incroyable. Ce gamin n’a pas joué une seule minute avec Manchester United, et il a fait ses adieux comme s’il était une légende du club », a déclaré Juanma Castaño, le célèbre présentateur de l’émission de radio El Partidazo de COPE.