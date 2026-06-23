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CdM 2026, France : Koundé dit ce que les joueurs ont fait pendant l’interruption

Par Aurélien Léger-Moëc
France 3-0 Irak
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1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Qu’ont fait les joueurs de l’équipe de France durant l’interminable mi-temps qui aura duré 2h12 au lieu de 15 minutes ? Jules Koundé a donné la réponse, sur M6, à l’issue de la rencontre gagnée contre l’Irak (3-0).

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« Au départ, comme on ne savait pas trop, on est resté actif, un peu de vélo, de la mobilisation. Et après, comme on n’avait plus d’heure, on discutait, on rigolait. Et quand on a eu l’heure on s’est reconcentré et puis voilà. »

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