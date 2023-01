OM : Pablo Longoria négocie avec le Bayer Leverkusen pour Sardar Azmoun

Toujours en quête d’un renfort offensif après l’échec de Terem Moffi, l’Olympique de Marseille s’active toujours dans ce dernier virage du mercato d’hiver pour trouver le grand attaquant tant attendu par Igor Tudor et son staff. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, la direction marseillaise, portée par le duo Pablo Longoria - Javier Ribalta, aurait ouvert des discussions sérieuses avec le Bayer Leverkusen au sujet de l’attaquant iranien, Sardar Azmoun (68 capes, 41 buts).

Pour rappel, Sardar Azmoun était sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais lors du mercato d’hiver 2022, à l’époque où il évoluait encore au Zenith Saint-Pétersbourg mais l’Iranien avait finalement trouvé un accord avec le club allemand du Bayer Leverkusen pour une signature estivale. Il a par la suite rejoint les Schwarzroten en juin suivant après avoir signé un pré-contrat durant l’hiver.

Sardar Azmoun en tête de liste

Si l’international iranien figure parmi les cibles principales, l’OM aurait coché plusieurs noms sur sa liste finale pour améliorer les lignes offensives phocéennes. Toujours d’après les indiscrétions du journaliste transalpin, Pablo Longoria réfléchirait également à deux ou trois autres noms au poste de buteur. Mais à ce jour, Azmoun est celui qui est envisagé en premier lieu.

Cette saison, il est apparu à 19 reprises sous le maillot de Leverkusen et n’a inscrit qu’un seul but. Ses capacités assez complètes font de lui un buteur plutôt polyvalent, entre physique et technique. Un profil recherché au Vélodrome.