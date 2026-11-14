« Il n’y a plus de leaders, que des vicieux et des jaloux », Medhi Benatia se lâche sur l’OM
Ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia est revenu sur son passage au sein du club phocéen au micro de Canal+. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien international marocain n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les joueurs marseillais. Visiblement marqué par son expérience à la Commanderie, l’ancien défenseur central a notamment pointé du doigt le manque de leaders et de caractère au sein du vestiaire olympien, regrettant également l’état d’esprit de certains joueurs.
« Aujourd’hui, il n’y a plus de leader. Ce sont des vicieux. Des vicieux et des jaloux. Et ça commence très tôt. J’appelle ça les générations maudites. Ils n’ont plus les couilles…, a-t-il lâché. C’est bien de dire : je porte le maillot de l’OM, en ville, je me promène, je suis quelqu’un, j’ai une belle villa. Mais quand tu rentres au Vélodrome, il faut assumer. Quand il y a un sprint de 50 mètres à faire parce que tu perds un ballon, il faut le faire », a lâché Medhi Benatia. Des mots particulièrement forts qui risquent de faire parler du côté de Marseille.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer