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Ligue 1

« Il n’y a plus de leaders, que des vicieux et des jaloux », Medhi Benatia se lâche sur l’OM

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

Ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia est revenu sur son passage au sein du club phocéen au micro de Canal+. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien international marocain n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les joueurs marseillais. Visiblement marqué par son expérience à la Commanderie, l’ancien défenseur central a notamment pointé du doigt le manque de leaders et de caractère au sein du vestiaire olympien, regrettant également l’état d’esprit de certains joueurs.

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« Aujourd’hui, il n’y a plus de leader. Ce sont des vicieux. Des vicieux et des jaloux. Et ça commence très tôt. J’appelle ça les générations maudites. Ils n’ont plus les couilles…, a-t-il lâché. C’est bien de dire : je porte le maillot de l’OM, en ville, je me promène, je suis quelqu’un, j’ai une belle villa. Mais quand tu rentres au Vélodrome, il faut assumer. Quand il y a un sprint de 50 mètres à faire parce que tu perds un ballon, il faut le faire », a lâché Medhi Benatia. Des mots particulièrement forts qui risquent de faire parler du côté de Marseille.

Pub. le - MAJ le
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