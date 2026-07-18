Manchester United s’incline en amical face à Wrexham

Les Red Devils poursuivaient leur préparation estivale avec un premier test face à Wrexham, club de D2 anglaise. Très attendu pour lancer un nouveau cycle à Old Trafford, le technicien anglais Michael Carrick a pu observer plusieurs de ses cadres et nouvelles recrues, mais le résultat n’a pas été au rendez-vous avec une défaite (1-0).

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First pre-season minutes in the tank for 22 Reds ✔️ — Manchester United (@ManUtd) July 18, 2026

Malgré les premières minutes d’Andrey Santos, ainsi que la présence de Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, de retour de prêt, Leny Yoro ou encore Mason Mount, Manchester United n’est jamais parvenu à trouver la faille. Wrexham a fait la différence juste avant la pause grâce à Samuel Smith, auteur de l’unique but de la rencontre. Un premier revers sans conséquence, mais qui rappelle à Michael Carrick qu’il reste du travail.