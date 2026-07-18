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Manchester United s’incline en amical face à Wrexham

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
carrick @Maxppp
Man United 0-1 Wrexham

Les Red Devils poursuivaient leur préparation estivale avec un premier test face à Wrexham, club de D2 anglaise. Très attendu pour lancer un nouveau cycle à Old Trafford, le technicien anglais Michael Carrick a pu observer plusieurs de ses cadres et nouvelles recrues, mais le résultat n’a pas été au rendez-vous avec une défaite (1-0).

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Malgré les premières minutes d’Andrey Santos, ainsi que la présence de Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, de retour de prêt, Leny Yoro ou encore Mason Mount, Manchester United n’est jamais parvenu à trouver la faille. Wrexham a fait la différence juste avant la pause grâce à Samuel Smith, auteur de l’unique but de la rencontre. Un premier revers sans conséquence, mais qui rappelle à Michael Carrick qu’il reste du travail.

Pub. le - MAJ le
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