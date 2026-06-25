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Le Barça a fait une offre "ridicule" de 100 M€ pour Julián Alvarez

Par Dahbia Hattabi
Julián Álvarez @Maxppp

Julián Alvarez veut quitter l’Atlético de Madrid et il l’a fait savoir. En revanche, il a simplement annoncé vouloir vivre son rêve, même si tout laisse à penser qu’il souhaite signer au Barça. Un club qui a récemment formulé une première proposition jugée "ridicule" selon Onda Cero.

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Pourtant, elle s’élève à 100 M€. Mais ce qui l’a rendu ridicule, c’est que les Culés voulaient payer cette somme en six ans. Ainsi, ils voulaient verser 16,6 M€ cet été. Inutile de dire que les Colchoneros, qui ont refusé 150 M€ du Real Madrid, n’ont pas donné suite.

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