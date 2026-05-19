Manchester City : Enzo Maresca s’en prend déjà plein la tête

L’élu. Sauf revirement de situation, Enzo Maresca va succéder à Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Après des années chez les Cityzens, le Catalan a décidé qu’il était temps de passer la main. Il n’a pas encore annoncé publiquement sa décision, mais la presse britannique s’est chargée de faire fuiter l’information hier soir. Ce qui a d’ailleurs provoqué la colère de Guardiola, qui voulait maîtriser sa communication et le timing. Il a été devancé. Ce qui l’a rendu furieux. On imagine que les pensionnaires de l’Etihad Stadium, qui vont affronter Bournemouth ce soir en Premier League, souhaitaient aussi rester discrets. C’est raté aussi concernant le nouveau coach puisque les médias ont confirmé que Maresca serait bien le coach des Skyblues en 2026-27.

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Ce matin, on a appris d’ailleurs que le technicien italien va parapher un contrat de 3 ans. Libre depuis son départ de Chelsea il y a quatre mois, il était annoncé à Manchester depuis un moment. Il s’agira d’un sacré défi pour Enzo Maresca. Mais l’homme de 46 ans est prêt à le relever. Il connaît bien la Premier League, lui qui a officié en solo chez les Blues. Avant cela, il était à Manchester City, où il a été entraîneur des U23 avant de devenir adjoint de Guardiola. Passé sur les bancs de Parme et de Leicester, le natif de Pontecagnano Faiano présente donc l’avantage de parfaitement connaître la maison mancunienne. The Athletic explique que le coach a été à l’école Guardiola et qu’il lui ressemble même physiquement. Mais ce n’est pas un clone.

Un style et une personnalité qui font parler

«Il n’y a qu’un seul Guardiola, et même si City a choisi Maresca en partie à cause de ses similitudes stylistiques, l’Italien est un entraîneur et une personnalité différente qui chercheront à marquer le club dominant du football anglais en tentant de suivre des traces légendaires (…) Il n’y aura pas de chocs culturels majeurs, pas de mauvaises surprises quant à l’ampleur de l’ambition ou à l’ampleur du défi qui l’accompagne. Maresca ne connaît pas seulement profondément le travail dans un environnement d’élite, il connaît aussi bien le travail dans cet environnement d’élite particulier. Aucun autre entraîneur de haut niveau, à l’exception peut-être de Mikel Arteta, ne connaît mieux les particularités de la City moderne, la maison que Guardiola a construite.» Bien qu’il soit décrit comme minutieux, Maresca ne fait pas pour autant l’unanimité.

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The Athletic dit de lui : «malgré la qualification pour la Ligue des champions et deux trophées, Maresca n’a jamais vraiment touché les supporters de Chelsea. Cela s’explique en partie par le fait que son style de football axé sur la possession et le positionnement — qui semble bien ancré culturellement à City — était globalement impopulaire à Stamford Bridge. C’était aussi en partie parce qu’il ne dégageait guère de charme extérieur (…) Maresca est un gars sérieux. Il a l’intensité de Guardiola mais pas son esprit décalé ni son sarcasme passif-agressif. Enfin, du moins pas lors des conférences de presse ou des interviews médiatiques, qui sont les moyens les plus fréquents par lesquels les entraîneurs communiquent aussi bien avec les supporters qu’avec les journalistes (…) Aucun entraîneur de haut niveau ne réagit bien face à des critiques extérieures ou à une résistance interne, mais lors de ses brefs passages à Leicester et Chelsea, Maresca s’est forgé une réputation d’être, aux yeux de certains, particulièrement instable et sensible.»

Un choix qui ne fait pas l’unanimité

Le média britannique ajoute que son arrivée prochaine n’emballe pas les fans. Si Maresca est populaire auprès des joueurs de Chelsea et du board de City, qui se souvient de son travail, les fans des Skyblues ne sont pas dingues de ce choix. Les options Xabi Alonso, Luis Enrique et surtout Vincent Kompany étaient plus alléchantes selon eux. Concernant le Belge, un supporter a confié à Sky Sports. «Ils devraient ramener Vincent Kompany. Avec l’expérience supplémentaire acquise en entraînant un grand club comme le Bayern, il est le candidat parfait pour Man City.» Un autre a ajouté : «je ne pense pas que Maresca pourrait supporter de remplacer Pep. Je pense que c’est un poste trop gros et trop tôt pour lui». D’autres votent Luis Enrique.

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«Maresca est un mauvais choix pour remplacer Pep. Je pense qu’avec le PSG assuré de battre Arsenal, Luis Enrique devrait être l’homme que nous voulons et dont nous avons besoin. Kompany est une excellente option mais elle viendra probablement après.» Les fans de Manchester United, eux, se réjouissent. «Je serai content si City obtient Maresca. Un manager moyen et il n’aura pas l’attrait pour attirer des joueurs comme Pep.» Un autre a lancé : «si Pep part, le club devra bien y réfléchir. Lorsque Sir Alex a quitté Man Utd, ils n’ont plus jamais été les mêmes après.» L’Italien doit convaincre. D’autant que sur Sky Sports, des fans ont voté concernant son arrivée. 58% estiment que c’est un mauvais choix, contre 42% qui pensent qu’il est le remplaçant idéal pour Guardiola. Certains, moins nombreux, pensent qu’il a tout pour prendre la suite. «Les jeunes de Chelsea n’avaient aucun respect, à City je pense que Maresca va s’épanouir», a lâché un fan. Dans l’ombre de Guardiola, Maresca va à présent prendre la lumière, lui qui est déjà attendu au tournant.