RC Lens : Adrien Thomasson rêvait de partir avec un trophée remporté

Auteur d’une nouvelle saison particulièrement aboutie sous les couleurs du RC Lens, Adrien Thomasson s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Le milieu de terrain de 32 ans va quitter le club artésien après un passage marqué par une montée en puissance collective et individuelle, et devrait rejoindre le Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Une sortie qui intervient au terme d’un cycle réussi, conclu de la plus belle des manières avec un trophée majeur.

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Vainqueur de la Coupe de France face à l’OGC Nice (3-1) au Stade de France, le joueur lensois a vécu une soirée chargée en émotion, qu’il considère lui-même comme un moment charnière de son aventure. « J’en ai rêvé, de cette fin-là. Honnêtement, ça a pesé aussi dans mon choix final, avoir la possibilité de partir avec un trophée remporté », a-t-il confié après la rencontre. Dans la foulée, Thomasson a insisté sur la portée historique de ce succès et sur la communion avec le public lensois, qu’il décrit comme « exceptionnel », concluant une aventure qu’il qualifie lui-même de mémorable.